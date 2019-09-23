"استدعاء الوزير".. أول تحرك برلماني بشأن أزمة كثافة الفصول بالمدارس

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تستدعي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في القريب العاجل، لمناقشته في عدد من المشكلات التي ظهرت مع بداية العام الدراسي، وتؤرق التلاميذ.

وأكدت بكري، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن أعضاء لجنة التعليم، أجروا جولات على المدارس الموجودة في محافظاتهم، ووجدوا أن مشكلات العام الماضي، نفس المشكلات الحالية، لافتة إلى أن الكثافة الطلابية وعدم الانتهاء من أعمال الصيانة وتأخر تسليم الكتب وعجز المدرسين في بعض المدارس أبرز السلبيات التي تم رصدها.

وأشارت إلى أن الكثافة الطلابية، أكثر المشاكل خاصة أن الكثافة ببعض المحافظات تصل إلى ٧٠ تلميذًا في الفصل، كما أنها تصل في محافظة الجيزة إلى ١٠٠ تلميذ ما يقلل نسب نجاح النظام الجديد لطلاب الابتدائية مؤكدة أن ظاهرة الكثافة الطلابية ليست موجودة في كل المدارس ولكنها منتشرة بجميع المحافظات.

وكشفت عن اتخاذ وزارة التربية والتعليم، عددًا من الخطوات لمواجهة الكثافة السكانية، منها توفير الفصول المتنقلة، وبناء فصول جديدة في الفراغات الموجودة بالمدارس، مبدية اعتراضها على البناء في الفراغات لأنه يأتي على حساب فناء المدرسة ما يلغي الأنشطة الرياضية قائلة: "البناء على الفراغات ليس الحل".

وأشارت إلى أن الوزير عرض خطة على البرلمان، للقضاء على الكثافة الطلابية في عام ٢٠٣٠، لافتة إلى أن اللجنة رصدت وجود عجز في المدرسين وتأخر أعمال الصيانة وعدم تسليم الكتب المدرسية ببعض المدارس.