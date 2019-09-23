طاقم طائرة الرياض ينقذ حياة راكب تعرض "لهبوط بالدورة الدموية"

كتب- طه عبيد:

أنقذ أفراد طاقم ضيافه طائرة مصر الطيران رحله رقم MS 649 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى الرياض راكبًا تعرض لهبوط في الدورة الدموية وارتفاع بضغط الدم بعد الإقلاع من مطار القاهرة بـ 15 دقيقة.

فوجئت رئيس طاقم الضيافة نيفين فاروق بتعب الراكب المفاجئ عقب إقلاع الرحلة، وعاونت الطاقم باستخدام أجهزة الإسعاف الموجودة على الطائرة، وتصادف وجود طبيب على الرحلة ساعد الطاقم في إنقاذ حياة الراكب.

ونجح أفراد الطاقم في إنقاذ حياة الراكب حتى استكملت الطائرة رحلتها بنجاح إلى العاصمة السعودية الرياض، ووجه ركاب الرحلة الشكر لطاقم الضيافة.