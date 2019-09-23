رئيس "التطوير العقاري": إنشاء اتحاد المطورين يحمي السوق من الدخلاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم مناقشة مسودة مقترح قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومن المتوقع أن يصدر خلال لافترة القريبة المقبلة.

وأضاف شكري لـ"مصراوي"، أن القانون سيضع آليات لتشغيل الاتحاد، كما أنه يجبر المطورين العقاريين للانضمام له ويفرض عقوبات على من يمارس مهنة التطوير العقاري دون ترخيص من اتحاد المطورين.

وتابع: "القانون يضمن تصنيف المطورين العقاريين بهدف تنظيم للسوق، وفقًا للقدره المالية والفنية وسابقة الأعمال الخاصة بكل مطور"، لافتًا إلى أن هذا يحقق التنظيم، فالدولة لن تعطي أراضي إلا بحسب قدرة المطور على التنمية، كما أن العميل يعرف حجم الشركة التي يتعامل معها، وبالتالي لن يكون هناك شركة ستحصل على أرض غير قادرة على تنميتها.

وأكد أن الاتحاد دورة تنظيم االعلاقة بين أطراف السوق العقاري الثلاثة وهم الدولة كمالك للأرض والمطور الذي ينمي هذه الأرض والعميل كمستهلك للمنتج النهائي.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون يتضمن آليات جديدة لعقاب الشركات المخالفة بالسوق، كما يتضمن الاتحاد لوحدة لفحص الشكاوى من المطورين وهذا تقدم واضح في مصلحة المستهلكين.

وأوضح أنه فور صدور القانون يتم استقبال طلبات الشركة للانضمام له لمدة 6 أشهر وللحصول على رخصة مزاولة المهنة والعمل وفقًا للمتسوى التي ستتواجد به كل شركة.​