لماذا يستمر إغلاق مركز الجيزة الثقافي حتى الآن؟ رئيس قصور الثقافة يجيب

كتب- محمد عاطف:

تقدّم العديد من أولياء الأمور والأسر المستفيدة من الورش الفنية والأنشطة الثقافية، التي كان يقدمها مركز الجيزة الثقافي في منطقة العمرانية، بعدة شكاوى إلى مكتب وزير الثقافة، بعد إغلاق المركز، بسبب مخالفته لاشتراطات الدفاع المدني العام الماضي.

وأكد الأهالي في شكاواهم أن المركز كان يقوم بدور تنويري مهم، يتمثل في تقديم أنشطة ثقافية متعددة تتمثل في ورش فنية في مجالات الرسم والموسيقى والباليه وغيرها، وأنه أثر بشكل سلبي على أولادهم بعد توقفه.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه حوّل ملف إنشاء المركز كاملًا إلى النيابة العامة، ومن ثم أصبح من المستحيل تبديل أنشطة فنية به في هذه المرحلة.

وطالب عواض أولياء الأمور بالانتظار حتى يتم الفصل في النزاع القانوني بين الشركة المنفذة والهيئة، حتى لا يتكرر الإغلاق بعد ذلك.

جدير بالذكر أن المركز تكلّف ما يزيد على 45 مليون جنيه، ولم يتم افتتاحه بشكل رسمي منذ إنشائه وحتى الآن، بعدما دأبت الهيئة على استخراج تصاريح للأنشطة من إدارة الدفاع المدني إلى أن فوجئت الهيئة بـ3 محاضر ضدها بسبب عدم الالتزام بإرسال الإخطارات في موعد سابق.