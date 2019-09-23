حاتم ستين: الخيول المصرية الأصيلة وسيلة للترويج للسياحة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حاتم ستين، رئيس اللجنة البيطرية باتحاد الفروسية، إن مصر تشتهر بأهم وأغلى أنواع الخيول العريية الأصيلة، وأخذت مكانًا مرموقًا على خريطة الخيول العربية الأصيلة في العالم.

وأضاف أن محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة تضم أكثر من 500 خيل عربي من أشهر وأمهر الخيول العربية، ومن سلالات نادرة.

أشار إلى أنه يهدف من برنامج "ستين شو" إلى الترويج للسياحة المصرية، خصوصًا وأن مصر بها أماكن خلابة تصلح لإقامة السباقات العالمية التي يمكن أن تدر ملايين الدولارات من الخيول.

قال إن العديد من دول العالم اتخذت من سباقات الخيل وسيلة لجذب السياح، من شتى البلدان، منوهًا إلى أن الخيول العربية الأصيلة ذائعة الصيت في أغلب دول العالم.

وأوضح أن برنامج "ستين شو" الذي يقدمه على قناة المحور كل جمعة في الساعة 7 مساء يتناول التعريف بالخيول العربية الأصيلة، وطرق علاجها من الأمراض المختلفة، مع تقديم معلومات عامة وتاريخية عن الخيل العربي الأصيل، وأصل تسميتها ولماذا سميت الخيول العربية الأصيلة بهذا الاسم؟.

أشار إلى أن "ستين شو" يتناول على مدار حلقاته الأسبوعية، جولات ميدانية في مناطق تجمعات الخيول للتعرف على السلالات النادرة وللتعريف بها، وعرض أبرز وأهم المواقف المرتبطة بالخيول العربية الأصيلة.

ولفت إلى أن "ستين شو"، يعد البرنامج الأول من نوعه الذي يهتم بالخيول وتم تصميمه تحديدًا للتعامل مع الخيول، لافتًا إلى أن البرنامج ليس معدًا فقط لأصحاب الخيول، لكن مصمم لكافة المشاهدين ممن يهتمون بالخيول ومن يحبون ذلك النوع من الحيوانات.

ووفق شهادة خبراء الخيل في مصر والعالم، يعتبر "حاتم ستين" من أمهر الأطباء البيطريين الذين يهتمون بتربية الخيل بجميع أنواعها وعلاجها، لافتًا إلى أن مصر بها أغلى خيل عربي أصيل في العالم، منوهًا إلى أن الحضارة المصرية اهتمت بالخيول.​