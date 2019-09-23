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اليوم.. "هيكل للصحافة" تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التشجيعية 2019

01:00 ص الإثنين 23 سبتمبر 2019
اليوم.. "هيكل للصحافة" تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التشجيعية 2019

محمد حسنين هيكل

(مصراوي):

أعلن مجلس أمناء مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية، ترتيبات الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة، التي تقام للعام الثالث على التوالي مساء اليوم، في دار الأوبرا المصرية.

وذكر بيان للمؤسسة أنّ الاحتفالية تشهد تسليم جائزتي "محمد حسنين هيكل" التشجيعيتين للعمل الصحفي، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الراحل، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وبعد كلمة من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، سيتم عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة الأستاذ هيكل ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية، انطلاقًا من رغبة الكاتب الراحل في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.

مؤسسة محمد حسنين هيكل دار الأوبرا المصرية الجوائز التشجيعية 2019

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