بالصور.. بدء اختيار "صنايعية مصر" بالفسطاط

كتب - محمد عاطف:

بدأت اليوم الأحد، أعمال لجنة اختيار المتقدمين بمبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني والحرفي في مجالات الحرف التراثية، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

وأجرت اللجنة في اليوم الأول، مقابلات شخصية لـ29 شابًا وفتاة في حرف: الخزف، الحلي، النحاس، قشرة الخشب والخيامية، وذلك للتعرف على مهارات المتقدمين واختيار الحرفة المناسبة لكل متقدم، وتستمر أعمال اللجنة حتى الأحد 29 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للمبادرة 436 شابًا وفتاة في الحرف التالية: الحلي 110، الخزف 163، الأشغال: نقش واركيت 104، التطعيم بالصدف 18، قشرة الخشب 13، الخيامية 28.

تضم اللجنة في عضويتها كل من: الدكتورة نهلة إمام رئيس قسم العادات والمعتقدات بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة زينب سالم أستاذ الخزف بكلية الفنون التطبيقية (جامعة حلوان)، الدكتور أحمد وحيد أستاذ المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية وعميد (جامعة بدر)، الفنان الكبير عز الدين نجيب، د. أحمد عبد الكريم أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية (جامعة حلوان) ، د. على السنوسى أستاذ تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية (جامعة حلوان) ، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، د. سلوى الشربينى رئيس الإدارة المركزية للحرف التراثية بقطاع الفنون التشكيلية، و د. هشام جمعة مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط .