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النادي الإعلامي يفتح التسجيل لحضور النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"

08:03 م الأحد 22 سبتمبر 2019
النادي الإعلامي يفتح التسجيل لحضور النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"

منتدى إعلام مصر

القاهرة – (مصراوي):

أعلن النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار، الأحد، فتح باب التسجيل للنسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، على أن يكون آخر موعد للتسجيل لحضور المنتدى هو يوم 12 أكتوبر المقبل.

ويعقد المنتدى في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل، ويشهد العديد من الجلسات التي تناقش التحديات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل، بالشراكة الإعلامية مع مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو)، للعام الثاني، فضلاً عن عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى.

كان النادي الإعلامي نظّم الدورة الأولى من "منتدى إعلام مصر"، يومي 28 و29 من أكتوبر 2018، بمشاركة نحو 500 صحفي وإعلامي وعدد من طلاب كليات الإعلام تحت عنوان "الإعلام وعصر ما بعد المعلومات.. خطوة إلى الأمام".

للتسجيل: اضغط هنا

منتدى إعلام مصر المعهد الدنماركي المصري النادي الإعلامي مؤسسة أونا

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