​"حوليات نجيب محفوظ".. 3 كُتب جديدة لمقالات أديب نوبل

كتب - محمد عاطف:

أعلنت الدار المصرية اللبنانية، إصدار مقالات الأديب العالمي نجيب محفوظ، والتي تعود لعام 1930 وحتى وفاته، في 3 كتب تحت عنوان "حوليات نجيب محفوظ"، وذلك لثراء وأهمية تجميع مقالات الكاتب الكبير، والتي تم نشرها في كتب متتالية منذ التسعينات وخلال حياته.

وقالت الدار في بيان اليوم الأحد، إنها تعاقدت مع "محفوظ" على نشر هذه المقالات لما تتضمنه فيها من رسائل عن قضايا فكرية مهمة منها "الفلسفة والدين والثقافة".

وأكد البيان أن "مقالات محفوظ صدرت أولا في 9 كتب مرتبة ترتيبا تاريخيًا، مع مراعاة تصنيفها، كان نجيب محفوظ لم يزل يكتب بانتظام في الأهرام، فكنا نضع مقالاته الجديدة مع الكتاب الذي سيصدر في ذلك العام، وأجرينا تعديلات جوهرية على هذه الكتب فقسمناها إلى 3 مجلدات كبيرة جمعنا فيها المقالات ذات الحقل المعرفي الواحد في كل مجلد مع عدم الإخلال بالترتيب التاريخي".

وأشارت إلى أن هذه المقالات لا غنى عنها لأي دارس ومتتبع لسيرة نجيب محفوظ الفكرية والأدبية، إذ يظهر منها مدى دقة رؤى نجيب محفوظ حول الواقع المصري، ومتابعته لتطورات الأوضاع وانعكاسها على الجمهور، وتثبت هذه المقالات من جهة أخرى أن مشكلات الواقع المصرية لم تتغير كثيرًا، على مدى قرن كامل عاصره محفوظ، مثل قضايا الحريات العامة والقمع وتزوير الانتخابات وسلبية المواطن وقضايا التعليم والنهوض بالشباب والثقافة العامة وتهافت الخدمات.

كان نجيب محفوظ على مدار حياته قد كتب أكثر من ألف مقال، وبدايته مع فن المقال سبقت إبداعاته الروائية، وتنوعت بين ثلاث حقول هي الدين والفلسفة والثقافة.