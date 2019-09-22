وزير الآثار يستقبل سفير إيطاليا لبحث سبل التعاون

كتب محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد بمكتبه بوزارة الآثار بالزمالك السفير جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، يأتي اللقاء لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

حضر اللقاء چوزيبينا كابريوتي مدير معهد الآثار الإيطالي والسفير ماجد مصلح المشرف العام على العلاقات الخارجية بالوزارة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التعاون لتنظيم سلسلة من ورش العمل للأطفال لرفع الوعي الأثري لديهم وتعريفهم بعظمة وأهمية حضارتهم الفريدة وتراث أجدادهم بالإضافة إلى طبع سلسلة من الكتب لتعريفهم بالأماكن والمناطق الأثرية بمصر.

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