​لتنشيط السياحة الداخلية.. تخصيص قطارات للشباب من القاهرة إلى أسوان

كتب – أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه سيتم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 أبريل 2020، تشغيل رحلات مخصصة للشباب بين القاهرة وأسوان والعكس، بالتعاون مع وزارة الشباب، بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

وأوضح "رسلان"، في بيان اليوم الأحد، أن أولى القطارات سينطلق من محطة رمسيس، الجمعة المقبلة، وسيتم تشغيل باقي القطارات الجمعة من كل أسبوع.

وأضاف البيان، أن القطار ينطلق من القاهرة الساعة 20:40 ويصل إلى أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي، مضيفا أن رحلة العودة ستنطلق من أسوان الخميس 2 أكتوبر2019.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم تشغيل باقي قطارات العودة الخميس فقط من كل أسبوع، حيث يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:30 صباح اليوم التالي.

ولفت إلى أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة من بينهم عربة ذات بوفيه، مشددًا على ضرورة خروج عربات القطار بالنظافة المطلوبة، والتأكد من توافر عناصر السلامة والأمن بها، كذلك توفير خدمات الأكل داخل العربات من خلال شركة عربات النوم التابعة للهيئة.

وطالب "رسلان"، مشرفي القطار وأفراد خدمة العملاء والمفتشيين بضرورة تذليل أي عقبات يتعرض لها الشباب خلال الرحلة، متمنيًا للشباب قضاء أوقات ممتعة ورحلة سعيدة.​