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حدث في 8 ساعات| بيان للمتحدث العسكري عن "صفحات مفبركة".. وعودة المدارس

05:55 م الأحد 22 سبتمبر 2019
حدث في 8 ساعات| بيان للمتحدث العسكري عن "صفحات مفبركة".. وعودة المدارس

حدث في 8 ساعات

كتب – أسامة عبدالكريم:

شهدت مصر، اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، نفي القوات المسلحة علاقاتها بصفحات منسوبة إليها على فيسبوك، وتحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبل، إضافة إلى إعلان الأرصاد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف غدًا.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

عودة المدارس القوات المسلحة فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي السيد الشريف مصطفي مدبولي الصيف سوهاج مرض السكر

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