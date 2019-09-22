حدث في 8 ساعات| بيان للمتحدث العسكري عن "صفحات مفبركة".. وعودة المدارس
كتب – أسامة عبدالكريم:
شهدت مصر، اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، نفي القوات المسلحة علاقاتها بصفحات منسوبة إليها على فيسبوك، وتحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبل، إضافة إلى إعلان الأرصاد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف غدًا.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:
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