وزير النقل وسفير المجر يتابعان خطوط إنتاج تصنيع عربات السكة الحديد

"الكثافات والصراع على المقعد الأول".. مشاهد في أول أيام الدراسة بالعام

كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، يرافقه الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وسفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك جولة تفقدية لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على القدرات التصنيعية لـ"سيماف"، وتفقد خطوط الإنتاج المتطورة الموجودة فيه، وخطوات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج بورشة تجميع عربات البضائع بمصنع سيماف، الذي يقوم بتصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع( 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة).

وطالب وزير النقل، بضرورة الارتقاء بالجودة والخدمة المقدمة للجمهور والإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى انتهاء مصنع سيماف من تصنيع 10 عربات بضائع سيتم توريدهم لهيئة السكك الحديدية و25 عربة بضائع أخرى سيتم استلامهم نهاية هذا الشهر على أن يتوالى استلام 25 عربة بضائع كل شهر لتلبية كافة الاحتياجات من عربات البضائع.

وأضاف أنه جاري تصنيع عربة نقل بضائع قلاب سيجرى عليها اختبارات ليتم التعاقد عليها من قبل هيئة السكك الحديدية بعد إجازتها فنيا.

كما شاهد الوزير خلال الجولة نماذج من الكراسي والشبابيك الخاصة بالعربات المطورة والمميزة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، للإسهام في تحسين الخدمة.

وأكد "الوزير"، أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصنيع المحلي وتوطين صناعة النقل بمصر، على أن يتم البدء أولا بالتصنيع المشترك مع الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه نظرا لكون السوق المصري سوقا واعدا فهي جاذبة لكافة الشركات والمؤسسات المالية والفنية لعالمية خاصة مع الإرادة الكبيرة للمصريين في تطوير كافة قطاعات النقل بمصر، ومن ثم تأتي خطوة التصنيع المحلي الشامل.

وأشار إلى أنه من هنا كان هذا الاتجاه للتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق هذا الهدف ليتم التصدير مستقبلا إلى الدول الأفريقية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لإعادة دراسة كافة الإمكانات الفنية للمصنع وورش السكة الحديد، ليحدث التكامل بينهما للنهوض بالصناعة الوطنية المصرية ليصب في النهاية في مصلحة الراكب.

وأضاف الوزير اليوم أنه شاهد إمكانات المصنع الكبيرة في مجال تصنيع عربات السكة الحديد بكافة أنواعها سواء عربات ركاب اوبضائع بأنواعها، وكذلك عربات المترو وكذلك تصنيع بعض المكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في بعض الجرارات، مشيراً إلى أن مصنع سيماف سيقوم بزيادة الجرعات التدريبية للعاملين به وتدعيمه بمعدات حديثة.

وتابع: "مع تطوير الإمكانات والمعدات والماكينات وتحسين الجودة في المنتج ومعدل الإنتاجية يمكن أن يفي المصنع بكافة احتياجات هيئة السكك الحديدة والمترو من عربات لتصبح سيماف، والورش المتخصصة في السكك الحديدية (مثل أبوراضي وغيرها) مصدر لتلبية احتياجات السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم على أرض الواقع تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتحسين مستوى الخدمة للراكب لافتا إلى أن وزارة النقل ستتعامل أيضا مع الإنتاج الحربي والشركات المصرية في مجال السكك الحديدية والمترو والأتوبيسات، حيث تمتلك الوزارة شركة السوبرجيت للأتوبيسات التي تمتلك أسطول محلي الصنع.