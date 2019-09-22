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    لاستكمال علاجه في مصر.. الهجرة تستخرج وثيقة سفر لمصري بالسعودية محتجز بالمستشفى

    04:22 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    لاستكمال علاجه في مصر.. الهجرة تستخرج وثيقة سفر لمصري بالسعودية محتجز بالمستشفى

    وزارة الهجرة

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    تلقت وزارة الهجرة، شكوى من المواطن المصري محمود المهدي المقيم في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، خلال أول فيديوكونفرانس بمبادرة "اسأل واقترح لايف"، لاستخراج وثيقة سفر للمواطن المصري "أحمد الدمنهوري" المقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهي الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

    تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالقنصل المصري بالرياض السفير إيهاب عبدالحميد، لحل أزمة المصري "أحمد الدمنهوري" وتم استخراج وثيقة سفر خاصة به ليستطيع العودة لمصر لاستكمال علاجه.

    يذكر أن وزيرة الهجرة قد تلقت هذه الشكوى عقب تواصلها مع السيد محمود مهدي مصري مقيم بمنطقة الجوف بالسعودية، عبر الفيديو كونفراس الذي أوضح أن المشكلة تكمن في بُعد السفارة عن منطقة الجوف في شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهي لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.

    وتقدمت الجالية المصرية بالجوف بالشكر لوزيرة الهجرة، معربين عن سعادتهم وامتنانهم لسرعة تدخلها من أجل حل مشكلة المريض المصري وإصدار وثيقة سفر له.​

    وزارة الهجرة وثيقة سفر السعودية مرض السرطان

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