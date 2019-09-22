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    نائب: الشعب المصري قال كلمته في السيسي والجيش المصري

    04:21 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    نائب: الشعب المصري قال كلمته في السيسي والجيش المصري

    محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية قال كلمته الواضحة والحاسمة برفضه جميع الانتقادات والسموم والأكاذيب ضد الرئيس السيسي والدولة المصرية والجيش المصري الباسل التي لا أساس لها على أرض الواقع.

    وأضاف "الحناوى" في بيان أصدره اليوم، أن الشعب المصري قال للعالم كله وبالفم المليان إن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة وكاسحة فهو الذي أنقذ الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم الفاشية الدينية، وأن القوات المسلحة المصرية الباسلة بالنسبة للشعب المصري هي صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي وخط أحمر لكل المصريين. ​

    محمد هاني الحناوي السيسي الجيش المصري مجلس النواب

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