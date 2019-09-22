السكة الحديد: غدًا كشف الهيئة للطلاب الجدد بمعهد وردان

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن موعد المقابلة الشخصية وكشف الهيئة للطلاب الناجحين في اختبارات الرياضية والطبية والسمات، للقبول بمعهد السكة الحديد التكنولوجي بوردان.

وطالبت الهيئة، الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية بنجاح، التواجد غدا الاثنين الموافق 23/9/2019 بمقر المعهد بمحافظة الجيزة / وردان في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا لأداء المقابلة الشخصية وكشف الهيئة.

كما طالبت الهيئة، الطلاب الذين لم يجتازوا الإختبارات الطبية (غير لائق طبيا) التوجه الى إدارة المعهد للحصول على خطاب إعاد ترشيح موجه إلى مكتب التنسيق (حال عدم قيامهم بالتحويل حتى الآن) اليوم أو يوم الثلأثاء القادم.

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