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    الرئيس السيسي يلتقي قادة عربًا وأفارقة ومسئولين دوليين في نيويورك

    04:02 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    الرئيس السيسي يلتقي قادة عربًا وأفارقة ومسئولين دوليين في نيويورك

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    نيويورك- أ ش أ:

    يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نشاطه بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عقد الجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتي عقدت جولتها الأولي في القاهرة مارس الماضي؛ وذلك لمتابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولي وكذا تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية.

    وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيتبادل أيضا وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

    وعلى صعيد العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، من المقرر أن يجتمع الرئيس السيسي في لقاء موسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمشاركة رؤساء أبرز الشركاتً الأمريكية التجارية العالمية.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي نيويورك الأمم المتحدة القادة العرب المنظمات الدولية

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