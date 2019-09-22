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    نائب محافظ القاهرة: تسكين 533 أسرة بروضة السيدة

    02:07 م الأحد 22 سبتمبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم الانتهاء من تسكين 533 أسرة من سكان تل العقارب سابقًا (روضة السيدة حاليًا) بعد الانتهاء من تنفيذها، وتطويرها بالتعاون مع وزارة الإسكان.

    وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في بيان، اليوم الأحد، أن الوحدات السكنية مفروشة بالأثاث وكاملة المرافق، لافتًا إلى أنه يتم تسكين باقي الأسر تباعًا خلال الأيام القادمة.

    وأشار إلى أن المحافظة كانت قد أخلت "تل العقارب سابقا"، وقامت باستضافة الأهالي بمساكن المحافظة بمدينة أكتوبر لحين انتهاء المشروع وعودتهم إليه، وذلك ضمن إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات.

    روضة السيدة نائب محافظ القاهرة أحمد فؤاد تل العقارب

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