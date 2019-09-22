الزراعة توقع بروتوكول تعاون تقاوي الخضر الناتجة من البرنامج الوطني

كتب- أحمد مسعد:

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البساتين، والادارة المركزية لإنتاج التقاوي في مجال إنتاج وإكثار تقاوي الخضر الناتجة من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي.

وبحسب بيان، حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث وقعه الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المزارع وتقليل فاتورة استيراد تقاوي الخضر، فضلا عن توفير تقاوي معلومة المصدر للمزارع المصري، وفي الوقت نفسه منتقاه عالية الجودة.

ووفقا للبروتوكول يوفر معهد بحوث البساتين العمالة الفنية المدربة لإتمام عملية إنتاج التقاوي المسجلة المعتمدة من الأصناف والهجن المستنبطة بالمعهد، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج والصوب والأراضي الزراعية اللازمة في إنتاج التقاوي، والإشراف الفني على زراعة وإنتاج الأصناف والهجن المعبأة ومطابقتها للمواصفات المعروفة للصنف اأو الهجن، كما يسلم البذور أو التقاوي الناتجة من الأصناف المتعاقد عليها للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والتي تتولى طرحها للمزارعين من خلال منافذها.

ومن المقرر أن يدرب معهد بحوث البساتين مجموعة من المهندسين التابعين للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على زراعة الآباء للهجن التي يتم تسويقها بغرض الإنتاج فيما بعد.​