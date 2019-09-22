محافظ القاهرة يتابع بدء الدراسة من غرفة عمليات المحافظة

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن اللواء اللواء خالد عبدالعال، تابع ​انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة المختلفة في يومها الأول بجميع مراحل الدراسة من خلال غرفة عمليات المحافظة والمرتبطة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وأكد عبدالعال، أهمية الالتزام ببدء الدراسة بجميع المدارس بدون أي عقبات أو مشاكل والبالغ عددها 5253 مدرسة لجميع المراحل السنية للتعليم العام والفني.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، تشكيل لجان بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والموجهين للمرور الدائم على كافة المدارس والتعرف على مشاكلها.

كما تم التنبيه على ضرورة الالتزام بطابور الصباح وتحية العلم وعرض إنجازات الدولة والمشروعات القومية بالإذاعة، فضلًا عن التأكيد على تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول دون التقيد بسداد المصروفات.

وبناء على تعليمات المحافظ، تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بنظافة وتجميل محيط المدارس، وفي حالة وجود أي شكوى من وجود مخالفات أو إشغالات أو مخلفات يتم إخطار غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم فورًا.