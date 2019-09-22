وفد "خارجية النواب" يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تدعيم العلاقات المصرية الروسية

كتب- أحمد علي:

بحث وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في العاصمة الروسية موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ميخائيل بوجدانوف ، تدعيم العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة بما فيها التواصل على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية بحضور سفير مصر في موسكو إيهاب نصر - على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو من أجل حل النزاعات العسكرية والسياسية القائمة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأعرب الجانبان عن ثقتهما في النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها قمة "روسيا - أفريقيا" التي ستعقد في أكتوبر المقبل في منتجع سوتشي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يضم وفد لجنة العلاقات الخارجية ضم النائب كريم درويش رئيس اللجنة، وطارق الخولي أمين سر اللجنة، والنواب: عبدالله مبروك، وسوزي رفلة، وماريان عازر، وهشام سليم.

ومن المقرر أن يغادر الوفد البرلمانية موسكو ظهر اليوم عائدا إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة، حيث أكد أعضاء الوفد الحفاوة التي أبداها الجانب الروسي ما هي إلا انعكاس لمكانة مصر الدولية وتقدير لجهود الرئيس السيسى على المستوى الدولي.​