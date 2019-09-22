نقيب الفلاحين: تطبيق منظومة الكارت الذكي يمنع التلاعب بالأسمدة المدعمة

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تطبيق منظومة الكارت الذكي أهم الخطوات للتحول نحو الزراعة الرقمية ويعد منع التلاعب بالأسمدة المدعمة أفضل مزايا هذه المنظومة، بالإضافة إلى تقليل جهد ووقت المزارعين في الحصول على مستحقاتهم، إلى جانب أن هذه المنظومة ستقضي تماما على الفساد الدفتري والورقي وتعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه من المزارعين فعلياً.

وأضاف "أبوصدام"، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات مدققه لكل الحيازات الزراعية مما يسهل على الجهات المعنية الرقابة اللازمة، واتخاذ القرار السليم.

وأوضح نقيب الفلاحين أن التوجه للزراعة الرقمية يعد أحد أهم إنجازات الزراعة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تستهدف المنظومة 5 ملايين و700 ألف حائز، وتم بالفعل طباعة 2.5 مليون بطاقة ذكية منهم فيما تم تسليم 340 ألف بطاقة ذكية في المرحلة الأولى بمحافظتي بورسعيد والغربية من إجمالي حيازات المحافظتين حيث يوجد 4146 حيازة بمحافظة بورسعيد و512.266 حيازة بمحافظة الغربية.

ولفت "أبوصدام" إلى أن الانتهاء من استخدام الحيازات الزراعية الورقية بمحافظتي المرحلة الأولى سيكون نهاية شهر أكتوبر القادم فيما تبدأ المرحلة الثانية بـ4 محافظات هي البحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج.

وأوضح نقيب الفلاحين أن هذه المنظومة سوف تساهم مستقبلا في تسهيل حصول المزارع على مستحقاته من تأمين صحي ومعاش والمستلزمات الزراعية المدعمة سواء كانت تقاوي أو وقودا أو آلات زراعية وتسهل عليه أيضا أخذ القروض والسلف الزراعية وتسهل عملية سداد الأقساط، مشيرا إلى أن عملية استخراج الكارت الذكي سهلة وبسيطة حيث تتلخص في توجه المزارع إلى الجمعية الزراعية التابع لها ببطاقته الشخصية والأوراق الدالة لحيازته الأرض وملء الاستمارة الخاصة بالحيازة الإلكترونية مع دفع الرسوم تكلفة استخراج الكارت الذكي، والتي لا تزيد على 50 جنيها.​