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    الثلاثاء.. محلية النواب تبحث كارثة بالوعات الصرف

    11:15 ص الأحد 22 سبتمبر 2019
    الثلاثاء.. محلية النواب تبحث كارثة بالوعات الصرف

    الدكتور محمد فؤاد

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية حددت يوم الثلاثاء القادم 24 سبتمبر للاجتماع بشأن مناقشة أزمة بالوعات الصرف الصحي ومتابعة التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة خلال العام الماضي.

    وأكد "فؤاد" في بيان له أن واقعة غرق "الطفل ياسين" في بالوعة صرف صحي بالطالبية يجب ألا تمر مرور الكرام، وأن تكون هناك مسائلة خاصة في ظل وجود توصيات صادرة العام الماضي من لجنة الإدراة المحلية علي أثر حادث السويس وقنا؛ ولم نجد أي تحركات حقيقية في إطار تلك التوصيات وهو ما أودى بحياة العديد من الأبرياء.

    وأعرب "فؤاد" عن شكره للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على موافقتهم بعقد جلسة خاصة خلال الأجازة البرلمانية لمناقشة هذا الملف الشائك. بحسب تعبيره.

    محمد فؤاد مجلس النواب بالوعات الصرف الصرف الصحي

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