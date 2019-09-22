جهاز الشروق: استمرار إزالة المخالفات والإشغالات التي تمت بعد صدور قانون التصالح

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف سطح مخالفة بإحدى القطع السكنية بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات بالمدينة، وذلك لمخلفة اشتراطات التراخيص، وزيادة النسبة البنائية للمبنى، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة.

وأكد الغطي، في بيان اليوم الأحد، استمرار إزالة المخالفات والإشغالات التي تمت بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مشيراً إلى أنه سيتم التصالح فقط في المخالفات التي تم ارتكابها قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة على إزالة كافة المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك المدن، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لرصد وإزالة أية مخالفة أو تعدٍ وفقاً للقانون، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.