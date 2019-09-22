"واي فاي".. السكة الحديد تدرس شراء 108 عربات نوم جديدة

كتب – أسامة عبدالكريم:

أكد اللواء محمد نصر الله، رئيس شركة عربات النوم بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة تدرس التعاقد على شراء 108 عربة جديدة، ضمن خطة تطوير السكة الحديد.

وقال "نصرالله" لمصراوي، إنه قدم طلبا لوزير النقل، بحاجة الشركة لعربات نوم جديدة، مؤكدا أنه جاري الطرح على الشركات، والبحث عن جهة تمويل، ومن ثم البدء في إنهاء إجراءات التعاقد.

وأوضح رئيس شركة عربات النوم، أن أن لديه تصور بالشكل الداخلي والخارجي للعربات الجديدة من حيث التقسيم الداخلي للعربة وما تحتويه من تجهيزات، لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للركاب.

واستكمل: "من المفترض أن تضم العربات الجديدة، مطابخ متحركة، وشبكة واي فاي تعمل بشكل جيد، وشاشات بجودة أفضل، إضافة إلى أن تكون مجهزة لاستقبال وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف "نصر الله"، أن العربات الجديدة ستكون بأسعار خاصة، تتناسب مع الخدمة التي تقدمها للركاب.