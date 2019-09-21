جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 13 كيلو من "الشعر المستعار"

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كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار، أخفتها راكبة مصرية داخل 4 حقائب تحتوي على خضروات وفاكهة من الصين لدى عودتها لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات لمحلات الكوافيرات وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 956 القادمة من بكين اشتبه حازم ياسين مأمور اللجنة في راكبة مصرية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمود شحاته مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبحسب المصادر، تبيّن تبين وجود 13 كيلو جرام من الشعر الطبيعي و 2 كاميرا تصوير مهنية مخبأة داخل 4 حقائب خضروات ومأكولات صينية وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 250 ألف جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي رقم 103 لسنة 2019 .