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    "الأعلى للإعلام": رصد 630 خبرًا كاذبًا في قنوات الإخوان خلال 10 أيام

    09:44 م السبت 21 سبتمبر 2019
    "الأعلى للإعلام": رصد 630 خبرًا كاذبًا في قنوات الإخوان خلال 10 أيام

    مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    كتب -مصطفى علي:
    قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ 10 أيام الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة.

    وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن "الشائعات تشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي"، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.

    وتابع: "نثق في وعي الشعب المصري في عزوفه ومقاطعته للأكاذيب".

    وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشعب المصري كفيل لمواجهة هذه الشائعات، مشيرا الى أن هناك خلط كبير بين حرية الرأي وحرية الأكاذيب.

    وقال "لا توجد فى العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى، والشعب المصري يتعرض منذ حوالي 10 أيام إلى سيل من الأكاذيب والوقائع المختلقة التي يتم صياغتها ببراعة شديدة".

    وتابع: "الدولة المصرية تواجه حربا حقيقية لخداع وتضليل الرأي العام أبطالها الإخوان، والشركات الأمريكية العملاقة التى تسمح لهم بإهانة الشعب المصري وخداعة".

    الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد جمال شوقي قنوات الإخوان

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