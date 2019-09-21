  • عاجل:الداخلية: مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالمطرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    رئيس مصلحة الجمارك يعود من السعودية

    09:09 م السبت 21 سبتمبر 2019
    رئيس مصلحة الجمارك يعود من السعودية

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك عقب زيارة إلى السعودية، شارك خلالها في عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية، ووفد اتحاد الصناعات المصرية حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد على استفسارات المستثمرين السعوديين.

    وبحسب بيان اليوم، قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول رئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار بالمطار.

    مطار القاهرة الدولي كمال نجم الجمارك المصرية السعودية

    الخبر التالى:

    "السكة الحديد": إنشاء معاهد تدريب بالصعيد لرفع كفاءة طوائف التشغيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان