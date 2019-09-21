رئيس مصلحة الجمارك يعود من السعودية

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك عقب زيارة إلى السعودية، شارك خلالها في عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية، ووفد اتحاد الصناعات المصرية حول النظام الجمركي والضريبي المصري كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية والرد على استفسارات المستثمرين السعوديين.

وبحسب بيان اليوم، قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول رئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار بالمطار.

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