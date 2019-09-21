وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

القاهرة - مصراوي:

افتتحت وزيرة الثقافة، مساء السبت، الدورة الـ 12 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، بحضور الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 24 دولة وهم: (مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، الكونغو، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، ماليزيا، مالي، تنزانيا، بروناي)، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لفرق سوريا المقيمة في مصر.

وتحل قارة إفريقيا هذا العام كضيف شرف المهرجان، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي، ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى 27 سبتمبر الجاري.

وستقام العروض في مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ومسرح الميدان بساحة الهناجر، وشارع المعز، ومجمع الأديان، وحديقة الحرية، على أن تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن المهرجان يهدف للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع للتأكيد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام والتواصل الإنساني بين شعوب العالم.