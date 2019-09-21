وزيرة الثقافة: مسرح التجوال أثبت فاعليته في مواجهة الأفكار المتطرفة

القاهرة - أ ش أ:

قالت وزيرة الثقافة، إن الموسم الأول من مسرح المواجهة والتجوال أثبت فاعلية التجربة باعتبارها نافذة لفتح آفاق فكرية جديدة وإبراز سمو الرسالة الفنية كأسرع وسيلة لإعادة منظومة القيم والأخلاق إلى مسارها الصحيح.

وأضافت، في تصريح اليوم السبت، أنه تم إطلاق الموسم الثاني لقطار مسرح المواجهة الذي يعد أحد فعاليات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ومواصلة خطوات استعادة دور المسرح التنويري في المحافظات لبناء الإنسان وتطوير المجتمع..مشيرة إلى أن الموسم الثاني يؤكد على الإيمان بدور الإبداع فى تشكيل الوجدان.

وأكدت أن المشروع نجح في جذب آلاف المشاهدين من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب..مشيرة إلى أن الفعاليات بدأت في يوليو الماضي وتم تقديم 312 ليلة عرض حتى الآن.

وينفذ مسرح المواجهة بالتعاون مع عدد من الهيئات الوطنية تتمثل في الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، ومؤسسة "اسمعونا" إحدى كيانات مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.

وبدأت فعاليات الموسم الثاني بعرض "ولاد البلد" إنتاج فرقة المسرح الحديث على مدار 29 ليلة عرض في محافظات سوهاج ، الأقصر، البحر الأحمر، من يوليو حتى أغسطس الماضيين، ويقدم 62 ليلة عرض في جنوب سيناء من 1 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبلين ، المنيا 1 - 15 ديسمبر المقبل، وأسيوط 16 - 30 ديسمبر المقبل.

والعرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث قدم 16 ليلة عرض بسوهاج والبحر الأحمر، ويقدم 15 ليلة في المنيا من 1 - 8 نوفمبر المقبل ، الفيوم من 9 - 15 نوفمبر المقبل.. فيما يقدم العرض المسرحي "إشاعة في الميدان" من إنتاج فرقة المسرح الحديث 12 ليلة عرض بدار الأوبرا من 15 - 26 سبتمبر الجاري على أن يقدم 36 ليلة عرض بمركز شباب الجزيرة من 1 - 3 أكتوبر المقبل، جامعة القاهرة من 9 أكتوبر- 12 أكتوبر المقبل، جامعة عين شمس من 16- 20 أكتوبر المقبل، جامعة حلوان من 24 - 28 أكتوبر المقبل، حي الأسمرات من 1- 5 نوفمبر المقبل، قنا من 1-7 فبراير 2020 ، الأقصر من 8 - 14 فبراير 2020 ، أسوان من 15 - 20 فبراير 2020العام المقبل بـ 42 ليلة عرض.

قدم العرض المسرحي "حزام ناشف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث 18 ليلة خلال شهر سبتمبرالجاري بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، قصر ثقافة كفرالدوار، قصر ثقافة المحمودية، جامعة الاسكندرية، مركز شباب الوادي وأوبرا دمنهور إضافة إلى 27 ليلة أخرى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية من 2 -4 أكتوبر المقبل، نادي النصر بالإسكندرية من 5 - 7 أكتوبر المقبل، مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية من 8 -10 أكتوبر المقبل، قصر ثقافة الأنفوشي من 11 -13 أكتوبر المقبل، بورسعيد من 1 - 5 مارس 2020 ، الإسماعيلية من 5 - 10 مارس 2020 والسويس من 10 - 15 مارس 2020.

أما العرض المسرحي "الحالة توهان" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي سوف تقدم 23 ليلة ببورسعيد في الفترة من 1 - 8 فبراير 2020 ، المنوفية من 15- 22 فبراير 2020، ودمنهور من 1 - 7 مارس 2020، وعرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة سوف تقدم 25 ليلة عرض في الفترة من 15 مارس إلى 7 أبريل 2020 بمحافظات أسوان ، الأقصر ، قنا .

كما يقدم عرض "كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة 24 ليلة عرض بطنطا في الفترة من 3 - 11 نوفمبر المقبل، الأقصر من 1 - 7 ديسمبر المقبل، أوبرا دمنهور من 15 - 22 فبراير 2020.

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