تنتهي 2020.. السكة الحديد تكشف تفاصيل أكبر خطة لتطويرها

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن تنفيذ أكبر حركة تطوير في تاريخها تتمثل في تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وزيادة عوامل الأمان على الخطوط، وخلق فرص جديدة للاستثمار المحلي والعربي والدولي وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إنها اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمة، منها: تحديث أسطول عربات الركاب والجرارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد (1300 عربة سكة حديد، 250 جرار جديد، 6 وحدات متكاملة، إعادة تأهيل 200 عربة ركاب).

كما تشمل الإجراءات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات (تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/الاسكندرية، خط بني سويف/أسيوط، بنها/بورسعيد، أسيوط/نجع حمادي)، فضلًا عن تطوير نقل البضائع (إنشاء شركة منفصلة لقطاع نقل البضائع، توريد 375 عربة بضائع).

وتستهدف الهيئة تحقيق العدالة وتوزيع الحوافز بما يضمن الاستقرار الوظيفي ورفع إنتاجية العامل، بما في ذلك وضع نظام عادل ومتزن للحوافز لكافة العاملين بالهيئة بجميع المستويات الوظيفية.

وأشارت الهيئة إلى الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات الجارية منتصف عام 2020، طبقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الإنجازات ضمن مسيرة الرئيس الحافلة بالإنجاز والبناء والتي تلبي طموح الدولة المصرية نحو سكك حديد جديدة تليق برغبات المواطنين.

ووجهت الهيئة الشكر للرئيس السيسي، على دعمه الكامل والمتواصل للهيئة.