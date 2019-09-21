وزير التموين: الدولة تدعم المواطنين الأكثر احتياجا

كتب ـ محمد سامي:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدعم الفئات الأكثر احتياجا لوصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن هناك مواطنين أكثر احتياجا لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم لقدراتهم الضعيفة في التواصل.

ودعا الوزير، خلال افتتاحه عددا من مكاتب التموين بعد تطويرها بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، العاملين في مكاتب التموين، إلى جمع الشكاوى والطلبات الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجا للدعم وإرسالها للمديرية التابع لها المكتب على أن ترسلها المديرية إلى الوزارة حال عدم حلها.

وتابع: "مفيش مواطن يدخل مكتب التموين ويتقاله روح المديرية أو الوزارة عشان مفيش عندنا حل، لكن عليكم أخذ الطلب وكتابته ورقي وعمل كشف في آخر اليوم وإرساله للمديرية على أن ترسله المديرية إلى الوزارة، وبدورها تقوم الوزارة بمراجعته مع الرقابة الإدارية أو إرساله لوزارة الانتاج الحربي".