الآثار: مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تؤثر على مترو الأنفاق

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق ، بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة.

وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أنه يجرى أعمال ترميم وتجميع المسلة علي يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض ، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.

وكانت وزارة الآثار، قامت نهاية أغسطس الماضي بنقل أجزاء أحد مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة "صان الحجر" الأثرية بمحافظة الشرقية إلى القاهرة، وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجميعها، تمهيدا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير، واهتمامها بإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

يذكر أن المسلة كانت بمنطقة "صان الحجر" الأثرية ، كانت مقسمة إلي 8 أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة حوالي 17 مترا ، ويبلغ وزنها حوالي 90 طنا، وهي منحوته من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا.