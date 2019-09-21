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    ضبط شحنة أدوية قبل تهريبها داخل "ثلاجات" إلى نيجيريا

    04:48 م السبت 21 سبتمبر 2019
    ضبط شحنة أدوية قبل تهريبها داخل "ثلاجات" إلى نيجيريا

    ضبط شحنة أدوية قبل تهريبها

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت جمارك قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية داخل طرد على الرحلة المصرية المتجهة إلى نيجيريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع تهريب الشحنة.

    اشتبه عصام فرج مدير عام الصادرات الجوية في إحدى الطرود وبها ثلاجة ميني بار، أثناء لإنهاء إجراء معاينة الشهادة رقم 17254 باسم إحدى شركات التصدير، وتحتوي على 9 طرود متجهة إلى نيجيريا على رحلة مصر للطيران، تشكلت لجنة تحت إشراف سعيد مصطفى مدير الحركة شمت عصام عطية وفؤاد إيميل مأمورا الجمارك، عثرت بداخلها على مجموعة من الأدوية قبل تهريبها للخارج.

    وبحسب بيان، أمر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات باتخاذ الإجراءات القانونية مع الشحنة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

    تهريب الأدوية نيجيريا مكافحة التهريب

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