"الطب البيطري" يعلن حالة الطوارئ استعدادًا للموسم الشتوي

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن الهيئة استعدت بشكل كامل للموسم الشتوي من خلال برنامج شامل لمواجهة الأمراض التي تنتشر خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن التحصين ضد أنفلونزا الطيور و طاعون الدواجن، يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري.

وكشف آخر تقرير صادر للإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة، أنه تم تسجيل وترقيم 59 ألف رأس ماشية، بينما مازالت عملية التحصين والترقيم مستمرة حتى أول أكتوبر المقبل.

وأضاف "محمود"، في تصريح لمصراوى، أن الهيئة تنفذ برنامج "حصر الدواجن"، والذى يتضمن توقيع الكشف المباشر على الدواجن بالمزرعة قبل نزولها إلى الأسواق، لافتًا إلى أن الدواجن التي يتم رصدها دون توقيع الكشف عليها يتم إعدمها فورًا.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن موسم الشتاء ينشط فيه الأمراض الخاصة بالدواجن، مضيفًا: "الهيئة شكلت لجانًا طبية لمراقبة 45 نقطة من نقاط الطيور المهاجرة للتعامل الفوري مع ظهور أى حالة أو تحور جديد لأى فيروس".

وناشد رئيس هيئة خدمات الطب البيطري، المربين بضرورة توخي الحذر والحرص من خلال التزامهم بسحب العينات المطلوبة من الطيور المتوجدة بالمزارع ومربي البيوت، وسرعة الإبلاغ حال ظهور أعراض المرض.