بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. انتهاء تطوير طريق بنها - المنصورة في أكتوبر

تبدا من 866 ألفًا.. خطوات الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة (تفاصيل

كتب - أسامة عبد الكريم:

أجرى وزير النقل، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية والمهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق بنها /المنصورة، بطول 73 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق (أسنيت -كفر شكر - صهرجت -بشلا -طنامل ) وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.317 مليار جنيه.

وبحسب بيان، تفقد الوزير القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، وشدد على أن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال، الطرق و الكباري نهاية شهر أكتوبر القادم ماعدا كوبري اسنيت الذي سيتم الانتهاء منه يونيو.

ولفت الوزير إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري.

وأضاف أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأشار إلى أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفًا أن المشروع سيخدم حركة أنتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وأضاف، أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.