التنمية المحلية: إجراء المقابلات الشخصية لـ54 متقدمًا لوظائف الوزارة اليوم

كتب- محمد نصار:

ترأس وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا للقيادات، التي تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة وذلك في ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة تضم في عضويتها كل من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق، ونائب لمجلس الدولة، وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات.

وأضاف الوزير، أنه يتم التعرف خلال المقابلات على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وذلك في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، موضحًا أنه سيتم اليوم إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 54 من المتقدمين، حيث أجرت لجنة القيادات خلال الأسابيع الماضية المقابلات لحوالي 169 شخصًا من إجمالي 442 من المتقدمين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المتقدمين مقسمين كالتالي (116 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة - 123 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا - 203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام).

وأكد الوزير، أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك علي مدار يومي 19 و20 مايو الماضى.

وشدد على سعي الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير، إن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذه المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الآداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين ومدت فترة تلقي الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.