تبدا من 866 ألفًا.. خطوات الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة (تفاصيل كاملة)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء الماضي، تسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، و1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن، من خلال الموقع الإلكترونى (اضغط هنا)، ويستمر التقديم حتى 27 سبتمبر المجاري.

وتمثلت شروط التقديم للحجز، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

وشملت شروط التقديم، ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

وجاءت تفاصيل سداد ثمن قطعة أرض وفقا للمساحة ببعض المدن على النحو التالي:

ففي مدينة القاهرة الجديدة سيتم طرح 300 قطعة أرض اكثر تميزا بسعر موحد بـ6660 جنيهًا للمتر في منطقة الحي الرابع بأرض الوطن، بمساحات من 450 وحتى 1400 متر.

يصل سعر قطعة الأرض الـ450 مترًا 4 ملايين و27 ألف جنيه، يتم سداد 350 ألف جدية حجز، ليتم استكمال سداد الـ50% من ثمن الأرض بعد التخصيص، والتي تصل لمليون 724 ألف جنيه، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض قبل الاستلام والبالغ 2 مليون و14 ألف جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر سيتم طرح 68 قطعة أرض بمدينة بـ5355 جنيهًا للمتر في الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، و6285 جنيهًا للمتر بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد، بمساحات تتراوح بين 450 متر وحتى 1000 متر.

سعر قطعة الأرض الـ450 مترًا يصل إلى 3 ملايين و140 ألف جنيه، يتم سداد 350 ألف جدية حجز، ثم استكمال 50% من ثمن الأرض والبالغ مليون و266 ألفًا، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض قبل الاستلام والبالغ مليون و570 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على باقي المدن المطروح بها الأراضي الأكثر تميزًا وثمن المتر بها.. من هنا

أما الأراضي المتميزة وهى أقل سعرا من النوع السابق سيتم طرحها في 9 مدن بواقع 1268 قطعة أرض.

حيث سيتم طرح 50 قطعة أرض في أكتوبر الجديدة بـ3485 جنيهًا للمتر، لمساحات تتراوح بين 450 وحتى 600 متر.

سعر قطعة الأرض الـ500 متر سعرها يصل لمليون و900 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جديه حجز، ثم استكمالهم لـ25% من ثمن الأرض بعد التخصيص ليتم سداد 403 ألف، ثم بعد الاستلام يتم سداد الـ75% على 3 أقساط حيث يصل القسط الواحد لـ474 ألف جنيه.

وفي مدينة السادات سيتم طرح 150 قطعة أرض متميزة بـ1660 جنيهًا للمتر، من 500 متر وحتى 800 متر.

قطعة الأرض الـ500 متر سجل سعرها 866 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جديه حجز، ثم استكمالهم لـ25% من ثمن الأرض بعد التخصيص ليتم سداد 130 ألف جنيه، ثم بعد الاستلام يتم سداد الـ75% على 3 أقساط حيث يصل القسط الواحد لـ216 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على باقي المدن المطروح بها الأراضي المتميزة وثمن المتر بها.. من هنا

وشملت خطوات الحجز الإلكتروني:

- استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز اضغط هنا بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.

- يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.

بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة

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