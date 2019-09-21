الإسكان: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ12% من سكان الريف بالفيوم

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وقيادات الوزارة محطة معالجة صرف صحى العزب، بمحافظة الفيوم، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ تنفيذ محطة معالجة صرف صحى العزب، للمعالجة الثنائية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 54 مليون جنيه، لخدمة 53 ألف نسمة بمناطق (قري العزب – الحادقة والصعيدي – ابجيج)، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، مشيراً إلى أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمشروعى (توسعات محطة معالجة طامية - توسعات محطة معالجة إطسا)، لخدمة 203 ملايين نسمة.

وأضاف وزير الإسكان، بحسب بيان، أن نسبة تغطية المناطق الحضرية بمحافظة الفيوم، بخدمة الصرف الصحى، بلغت 100 %، لخدمة مليون و700 ألف نسمة، بينما هناك 14.9 من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بجانب 12.33 % من سكان المناطق الريفية تم وجارٍ الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لهم.

وأوضح الوزير أنه تم رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية على مستوى الدولة، من 12 ٪ عام 2014 إلى 38.5 ٪ حالياً، وهو ما يعد إنجازا كبيرا خلال فترة قصيرة، قائلا: "نسير بمعدلات غير مسبوقة فى توفير خدمات الصرف الصحى، وتحسين خدمات مياه الشرب".

وأشار المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الحضرية، بمحافظة الفيوم، كتوسعات وتحسين للخدمة بتكلفة 784 مليون جنيه، وتشمل (صرف صحى الصعايدة - صرف صحي دمو - صرف صحي منشأة دمو - صرف صحى النصارية - صرف صحى سيلا المتكامل)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية ديسمبر 2020.