وزير التموين لمواطن: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه"
03:13 م السبت 21 سبتمبر 2019
كتب- محمد سامي:
علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى أحد المواطنين من محلات البقالين التموينيي قائلًا: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه".
وقال وزير التموين، خلال افتتاح عدد من المراكز المتطورة في محافظة الجيزة: "أنت مالك بالمحلات، أنت بتروح للبقال التمويني أو جمعيتي، كلامك منقول عن واحد تاني، ونمرة اتنين أنت ليك علاقة بجمعيتي والبقال التمويني بس".
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