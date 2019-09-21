وزير التموين لمواطن: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه"

كتب- محمد سامي:

علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى أحد المواطنين من محلات البقالين التموينيي قائلًا: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه".

وقال وزير التموين، خلال افتتاح عدد من المراكز المتطورة في محافظة الجيزة: "أنت مالك بالمحلات، أنت بتروح للبقال التمويني أو جمعيتي، كلامك منقول عن واحد تاني، ونمرة اتنين أنت ليك علاقة بجمعيتي والبقال التمويني بس".