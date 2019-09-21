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وزير التموين لمواطن: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه"

03:13 م السبت 21 سبتمبر 2019
وزير التموين لمواطن: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه"

وزير التموين يفتتح مركز الخدمة المتطورة

كتب- محمد سامي:

علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى أحد المواطنين من محلات البقالين التموينيي قائلًا: "المحل اللي ما يعجبكش ما تشتريش منه".

وقال وزير التموين، خلال افتتاح عدد من المراكز المتطورة في محافظة الجيزة: "أنت مالك بالمحلات، أنت بتروح للبقال التمويني أو جمعيتي، كلامك منقول عن واحد تاني، ونمرة اتنين أنت ليك علاقة بجمعيتي والبقال التمويني بس".

وزير التموين شكوى المواطنين محلات البقالين التموينيي المراكز المتطورة

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