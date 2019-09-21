وزير التعليم العالي: جامعتا القاهرة وعين شمس تضمان ربع طلاب الجمهورية

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كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت، جامعة القاهرة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، بمرافقة محمد الخشت رئيس الجامعة، ومحمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات.

عقد الوزير اجتماعًا مع مجلس جامعة القاهرة، وأكد خلاله على حرصه على التواجد بمقر جامعة القاهرة والتي تعد "الجامعة الأم"، مشيرًا إلى أن جامعتي القاهرة وعين شمس تضمان ربع الطلاب على مستوى الجمهورية، من خلال أقسام الكليات العديدة التي تضمهما الجامعتان.

وأكد على ضرورة الانضباط والالتزام في سير العملية التعليمية وإعلان الجداول الدراسية مبكرًا في جميع الكليات.

وطالب الوزير، بحسب بيان، بضرورة عقد ندوات توعوية للطلاب الجدد لكي يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، والتعامل مع الطلاب بعناية شديدة.

وشدد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في الكليات بشكل منتظم للمساعدة في نجاح سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس علاقة احترام متبادل بين الطرفين.

وأكد الوزير على أهمية الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وطالب بتوعية الطلاب الجدد بأهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة.

وأشار إلى أهمية دور مجالس الكليات فى حل مشكلات الطلاب وذلك بالتعاون بين جميع منتسبي العملية التعليمية.

وقدم الوزير التهنئة للدكتور محمد الخشت لتفوق الجامعة في التصنيفات الدولية، والتى احتلت فيها جامعة القاهرة مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس جديد على جامعة القاهرة التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذو كفاءة عالية.

وحرص الوزير عقب انتهاء الاجتماع على تحية العلم وسط الطلاب المتواجدين أمام قبة الجامعة، بجانب التقاط الصور التذكارية معهم وقدم لهم الشكر وتمنى لهم التوفيق.