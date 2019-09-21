"هل يؤثر توقيت الشحن؟".. ننشر طريقة محاسبة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أحمد عبد الدايم رئيس إدارة العدادات مسبقة الدفع بوزارة الكهرباء، إن ما تردد عن اختيار أول يوم من كل شهر لشحن العداد مسبق الدفع "الكارت"، من مراكز الشحن أو من خلال جهات الدفع الإلكتروني، باعتباره الوقت الأنسب للشحن وتحقيق المشترك استفادة بخفض استهلاك الكارت، ليس صحيحا على الإطلاق، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في زحام شديد وغير مبرر.

وأكد "عبدالدايم" في تصريحاته لمصراوي، أن عملية الشحن متوفرة طوال الشهر وأن قيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو منتصف الشهر أو آخره، وتتم المحاسبة وفقا للشريحة الحالية.

وأضاف أنه طريقة المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع تتم كالآتي:-

- النشاط المنزلي للشقق والفيلات ويتكون من 7 شرائح وهي على النحو التالي:-

1-الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرش)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات ( 140 قرش)

1- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا)، بالإضافة الى خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر، وفقا لآخر شريحة لدى المشترك وهي على النحو التالي:-

1-الشريحة الأولى ( 1 جنيه)

2- الشريحة الثانية (2 جنيه)

3- الشريحة الثالثة (6 جنيهات)

4- الشريحة الرابعة (11 جنيها)

5- الشريحة الخامسة (15 جنيها)

6- الشريحة السادسة ( 25 جنيها)

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 40 جنيه)

ونوه إلى أنه لابد من التأكيد على أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة، وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط.

وأكد أنه في حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريا في حالة عدم الاستهلاك.​​