  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    حدث ليلاً| "فيسبوك" يعلق آلاف التطبيقات.. وجنازة طفل "ضحية لقاء السوبر"

    07:07 ص السبت 21 سبتمبر 2019
    حدث ليلاً| "فيسبوك" يعلق آلاف التطبيقات.. وجنازة طفل "ضحية لقاء السوبر"

    حدث ليلاً

    كتب- محمود علي:

    شهدن ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

    علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الزمالك أمام النادي الأهلي فى السوبر المصري باستاد برج العرب، قائلًا: "كالعادة شربناها سادة".

    تفقد اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية عددًا من الكمائن والخدمات الأمنية والشرطة بمدينة شبين الكوم فى جولة مفاجئة بالساعات الأولى من صباح اليوم، السبت؛ للوقوف على الحالة الأمنية والاطمئنان على تنفيذ التعليمات بدقة.

    فيسبوك تطبيقات فيسبوك أدهم الكيكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران وزارة الأوقاف المعلومات الشخصية كأس السوبر المصري النادي الأهلي نادي الزمالك وفاة

    الخبر التالى:

    ​الرئيس السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان