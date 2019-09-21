حدث ليلاً| "فيسبوك" يعلق آلاف التطبيقات.. وجنازة طفل "ضحية لقاء السوبر"
كتب- محمود علي:
شهدن ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.
علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الزمالك أمام النادي الأهلي فى السوبر المصري باستاد برج العرب، قائلًا: "كالعادة شربناها سادة".
تفقد اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية عددًا من الكمائن والخدمات الأمنية والشرطة بمدينة شبين الكوم فى جولة مفاجئة بالساعات الأولى من صباح اليوم، السبت؛ للوقوف على الحالة الأمنية والاطمئنان على تنفيذ التعليمات بدقة.
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