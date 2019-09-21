حصد 28 جائزة.. 10 معلومات عن العالم الراحل "عبدالحليم عمر"

كتب- أسامة عبدالكريم:

رحل عن عالمنا عبد الحليم عمر، أحد النوابغ في علم الهندسة، ومن أبناء مصر في الخارج، وصاحب اختراع "الهراس أمير"، ووافته المنية بمدينة أوتاوا بكندا.

"الهراس أمير"، يساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلًا، وطلبت وزارة الإنتاج بحسب الاتفاق، إنتاجه في مصانعها بنسبة تصنيع محلي تصل لـ60%.

"عمر" كان أحد الطيور المصرية المهاجرة، الذي حقق نجاحا مبهرا في مجال الهندسة والطرق، فهو حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى كندا للحصول على درجة الماجستير في جامعة تورنتو في عام 1977.

واستكمل العالم مسيرته الطويلة في الهندسة المدنية في كندا، في محاولة لحل مشكلة رئيسية واحدة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا: الحفر وشقوق الإسفلت، لينضم بعد ذلك إلى جامعة كارلتون كباحث وأستاذ في ذلك العام، وفي عام 1987.

من عام 2003 حتى عام 2009، أصبح "عمر" مديرًا لمركز بحوث وتطوير المعلومات الجيولوجية الصناعية (C-GRID)، ثم رئيسًا لقسم الهندسة المدنية والبيئية كما يعد عضوًا أساسيًا في مركز أبحاث وتكنولوجيا الأسفلت المتقدم، وساعد في إنشاء برنامجين فريدين في جامعة كارلتون هما: برنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية في هندسة الحفظ والاستدامة بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية، وبرنامج الماجستير في حماية البنية التحتية والأمن الدولي (MIPIS) مع مدرسة نورمان باترسون للشئون الدولية.

وحصل العالم المصري الراحل خلال مسيرته المهنية على 28 جائزة وطنية ودولية من بينها: جائزة NOVA الأمريكية للابتكار في مجال البناء، والمشار إليها باسم "جائزة نوبل" في البناء، جائزتان من جوائز كارلتون للإنجاز البحثي، جائزة Sandford Fleming من الجمعية الكندية للمهندسين المدنيين.

وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع بعلمائها عام 2016. وبعد وفاته، يظل السؤال باقيا "كيف تستفيد مصر من تجربته بعد وفاته؟"

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