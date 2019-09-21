وفاة الشاعر محمد كشيك بعد رحلة من الإبداع في شعر العامية

كتب- محمد عاطف:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الشاعر الكبير محمد كشيك، بعد رحلة طويلة من الإبداع، تاركًا بصمة واضحة على شعر العامية.

محمد كشيك، تدرج في مناصب ثقافية مهمة منذ عمل بالنشاط الثقافي والإصدارات بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، ثم بالهيئة العامة لقصور الثقافة مديرا للنشر، ثم مديرا عاما للثقافة العامة، ثم أمينا عاما للنشر، ثم مديرا عاما للجمعيات الثقافية، ثم رئيسا للادارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مشاركاته الثقافية الفعالة في عدد كبير من اللجان الثقافية بوزارة الثقافة، وإسهامه البارز في شعر العامية المصرية كصوت شعري له نقاؤه الخاص، ومصريته الفائقة ورؤيته الشعرية العميقة.

أصدر كشيك، عددا من الدواوين، منها: "أغنية لمصر"، "العشش القديمة"، "تقاسيم"، "زقزقات"، "حادي بادي"، "مغامرات زرافة"، "توت توت"، "قطر العصافير"، "أنا طاير بالجناحات"، "طايرين طايرين"، "نوارج الحر"، "أحوال"، "علامات التحديث في القصة المصرية القصيرة 1920 - 1980 "جماليات النصر الخفي".