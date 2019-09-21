بالصور.. تعرف على حصاد الأنشطة الصيفية لـ"قومي الطفل"

كتب- محمد عاطف:

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، بختام الأنشطة الصيفية للمركز، والتي عقدت على مدار أشهر الأجازة الصيفية.

وأعلن "ناصف"، أن الحديقة الثقافية قد فتحت أبوابها على مدار ثلاثة أشهر تقريبا عمر الإجازة الصيفية، وتم تقديم حوالي 176 ورشة فنية، 124 عرض فني، و52 ندوة وورشة حكي، و8 مسابقات، و127 نشاط للأطفال لذوي الهمم، و6 زيارات أثرية لزيادة الوعي الأثري لدى الأطفال، وفي مجال النشر أصدر المركز كتابين جديدين.

وأضاف "ناصف"، أن عدد المستفيدين من هذه الأنشطة قد بلغ 48131 طفل وطفلة وذويهم الذين كانوا يحرصون على مشاركة أطفالهم خاصة في العروض الفنية المتنوعة.

وقد أقيم حفل الختام مساء الخميس، بحضور كوكبة من كتاب الأطفال منهم رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني، وأحمد زحام، ومنتصر ثابت، ونجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، والشاعر عبده الزراع، وقد تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم في ورش وندوات النشاط الصيفي.

كما تم تكريم الفرق الفنية التي شاركت بعروضها من داخل الحديقة كفريق كورال سلام الغنائي وفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الأطفال ذوي الهمم.