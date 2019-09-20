مصر في أسبوع| السيسي يوجه رسائل للمصريين ردا على الشائعات.. والتموين تفتح باب التظلمات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب وتوجيه العديد من الرسائل للمصريين، كما وجه الحكومة بمواصلة الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وشهد الأسبوع فتح التموين باب التظلمات أمام المحذوفين من دعم البطاقات.

السبت

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يشهد جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن مؤتمر الشباب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت انطلاق الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

7 رسائل من السيسي للمصريين خلال جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم السبت، مجموعة من التصريحات التي قالها خلال جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، للتفاصيل اضغط هنا..

6 رسائل من السيسي للمصريين خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة"

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي،اليوم السبت، 6 رسائل قالها الرئيس خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، للتفاصيل اضغط هنا..

التعليم والشائعات والإرهاب.. 30 رسالة من السيسي بجلسة "اسأل الرئيس"

تلقت مبادرة "اسأل الرئيس" نحو 435 ألف سؤالًا، من المصريين، خلال الأيام الأربعة الماضية، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي عقدت اليوم، بختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة بمركز المنارة للمؤتمرات، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

4 شروط.. خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزًا

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بدء التسجيل لحجز قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يدعو لمزيد من الجهد لتقوية دور القطاعات المصرفية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

بالصور- النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان حلف اليمين أمام السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يمنح وسام الجمهورية للنائب العام ورئيس مجلس الدولة السابقين

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يشيد بالعلاقات مع الكويت ويؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي لمصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، للتفاصيل اضغط هنا..

"عملية تطوير شاملة".. مدبولي يتفقد المنطقة الحرة بمدينة نصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الحرة بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال تطويرها، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتفاصيل اضغط هنا..

"العليا للحج" تُعلن مفاجآت جديدة بخصوص أسعار العمرة

توقع ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، زيادة أسعار برنامج العمرة 10% للموسم الجديد 1441 هـ، بالتزامن مع فرض السعودية، رسومًا جديدة على طلب التأشيرة تبلغ نحو 500 ريال، للتفاصيل اضغط هنا..

الأرصاد: الاثنين المقبل لحظة الاعتدال الخريفي.. وبداية 90 يوم خريف

يوم الاثنين المقبل ومع دقات الساعة التاسعة صباحًا و50 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، تحدث لحظة الاعتدال الخريفي، إيذانًا برحيل فصل الصيف فلكيًا وجغرافيًا، وبدء فصل الخريف أكثر فصول السنة المحببة لدى المصريين، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع عن معدلاتها الملتهبة، فتكون متوسطة نهارًا ولطيفة ليلًا، كما تبدأ نسبة الرطوبة في الانخفاض، ما يزيد الشعور باعتدال المناخ، وتبدأ ساعات النهار في الانخفاض تدريجيًا، في حين ترتفع ساعات الليل، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

السيسي يوجه بمواصلة الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأسعار.. الإسكان تعلن موعد طرح شقق بـ"سكن مصر" في 7 مدن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة، الثلاثاء المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

خاص| "للمعاشات والمسافرين".. مصدران: 4 معايير جديدة للحذف من التموين

كشف مصدران حكوميان أن لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء بصدد إصدار محددات المرحلة الخامسة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين، بعد انتهاء نظر تظلمات المرحلة الرابعة، نهاية سبتمبر الجاري، وإعلان النتيجة لمن تم رفض تظلمهم، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، بحضور وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتفاصيل اضغط هنا..

التموين تفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من دعم البطاقات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين، للتفاصيل اضغط هنا..

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020، للتفاصيل اضغط هنا..

المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي الصاعقة والمظلات

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة فيديو للقاء وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات، للتفاصيل اضغط هنا..

قرار حكومي ينظم التصرف في حصيلة بيع أراضي أملاك الدولة -نص كامل

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 37 بتاريخ 18 سبتمبر 2019، قرار رئيس الوزراء 30 لسنة 2019 والخاص بأغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

600 جنيه سنويًا.. ننشر رسوم تصريح تشغيل سيارات نقل الركاب في "تكنولوجيا المعلومات"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الدفاع يوفد لجانًا إلى الخارج لإنهاء موقف المتخلفين عن التجنيد

أوفد الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ثمان لجان للخارج لإنهاء موقف المتخلفين عن التجنيد، للتفاصيل اضغط هنا..

"قيمة الأقساط".. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن رد أموال المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2165 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي: تطبيق قرار استبدال "التوك توك" بعواصم المحافظات والمدن أولًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتفاصيل اضغط هنا..

فيديو| السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة الأسبق

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، للتفاصيل اضغط هنا..

تضم 83 مشروعًا باستثمارات 2.4 مليار دولار.. تفاصيل زيارة "مدبولي" للمنطقة الحرة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في فعّاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التي تبدأ اجتماعاتها يوم 24 سبتمبر الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

"ثروة لا تقدر بثمن".. الحكومة تنفي بيع المباني التاريخية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، للتفاصيل اضغط هنا..