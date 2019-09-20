تضم 2500 كاميرا.. افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمطار القاهرة -صور

كتب - طه عبيد

افتتحت وزارة الطيران المدنى غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ٢٤ ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الكاميرات تسجل كافة الأحداث، ويمكن استرجاعها في أي وقت بهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج المطار، وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة، ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشآت ومتابعة حركة التشغيل.

كما تغطي الكاميرات، نقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط والمراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصيه منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس.

وصرح الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الغرفة تضم قاعة كبيرة مزودة بشاشات عملاقة وهي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، لإدارة المشهد الأمني لجميع مناطق المطار من خلال وسائل تقنيات حديثة تضمن السيطرة الأمنية الشاملة على المطار.

وأضاف جنينة، أن الغرفة ملحق بها إدارة مركزية للأزمات والمتصلة مباشرة بجميع الجهات المعنية بالدولة للتعامل السريع مع الأزمات حال ظهورها ومعالجتها على الفور.



وأشار إلى التأمين الكامل للأسوار الخارجية المحيطة بالمطار وتزويدها بالكاميرات الحرارية والرادارية الحديثة، والتى تعزز من الإجراءات الأمنية الإحترازية المطبقة.

وأضاف أنه تم تزويد محيط المطار بالكامل وبوابات المطار بالكاميرات الحديثة التي تقوم بدورها الهام في تأمين المترددين على المطار منذ دخولهم من بوابات المطار.

من جانبه قال المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن المنظومة الأمنية الجديدة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولي بما يضمن نظام مراقبة متكامل يغطى جميع الأماكن بالمطار والمنطقة المحيطة به باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية الثابتة والمتحركة بدرجة فائقة الجودة والتقنية الحديثة التي ترصد أدق التفاصيل للمركبات والمعدات ومناطق العمل المختلفه داخل المطار.

وأكدت وزارة الطيران المدنى أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التىزوضعتها نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة المنشآت التابعة للوزارة.

وأضافت في بيان رسمي لها أنه جار الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.