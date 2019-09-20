رئيس "العربية للتصنيع": هناك إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر

القاهرة- (مصراوي):

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق التراس بفعاليات منتدى الاستثمار المصري المجري برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وليفنتي مجيار وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، وبحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، مع نخبة من المستثمرين المجريين وممثلين عن 26 شركة من كبريات الشركات المجرية.

تأتي تلك الفعاليات في إطار ما تم إنجازه من تعاون في الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالقاهرة العام الماضي، واستغلالًا لتطور العلاقات المصرية المجرية في السنوات الماضية، ومتابعة لنتائج اللقاءات التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري خلال الفترة الماضية.

وقال الفريق التراس، "إنه لمس داخل الهيئة العربية للتصنيع إقبال ورغبة عدد كبير جدا من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري، لأنهم يعرفون جيدا أن مصر بوابة للعالم العربي والإفريقي، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي ستسمح بتصدير المنتجات لأوروبا بالمواصفات العالمية".

وفي إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة ومجموعة "تنجسرام" المجرية العالمية، أوضح التراس أنه تم الاتفاق مع مجموعة "تنجسرام" المجرية العالمية على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.

وفي السياق ذاته، وجه الفريق التراس الدعوة للشركات المجرية للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن كبرى الشركات المجرية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وفي إطار فعاليات المنتدى، التقى وفد من الهيئة العربية للتصنيع مع ممثلين من كبريات الشركات المجرية، لبحث تبادل الخبرات ودراسة الشراكة والتصنيع المشترك في عدد من مجالات الصناعة ومنها السكك الحديدية والطاقة المتجددة والمعدات الطبية وتحديث الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، واتفق الجانبان على استمرار قنوات الاتصال لتفعيل الشراكات في عدد من مجالات التصنيع.