"الإنتاج الحربي" تنعي العالم عبد الحليم عمر صاحب اختراع "الهراس أمير"

القاهرة- (مصراوي):

نعت وزارة الإنتاج الحربي ببالغ الأسى العالم المصري الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة الطرق بجامعة "كارلتون"، وأحد أنبغ عقول مصر بالخارج في مجال الهندسة، وصاحب اختراع "الهراس أمير"، والذي وافته المنية بمدينة أوتاوا الكندية.

وأعربت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- عن خالص العزاء لأسرة العالم المصري وزملائه وتلاميذه.. داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.. مشيرة إلى أنه رحل عن عالمنا تاركا إرثا هاما من العلم والمعرفة، كما لم يتوان عن تقديم خبراته لوطنه الغالي مصر.

وأوضح البيان أن العالم الراحل كان قد شارك في مؤتمر "مصر تستطيع" الذي نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع "الهراس أمير 3" لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%؛ ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا.

يذكر أنه تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات "الهراس أمير 3" بين وزارة الإنتاج الحربي والدكتور عبد الحليم عمر وشركة "توملينسون" في شهر ابريل 2018 والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمية واعتمادها لأول (هراس أمير 3)، وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200) الحربي، وتم الانتهاء من تنفيذها وتصديرها إلى كندا في يوليو 2018 لاختبار الهراس بولاية أوتاوا من قبل المخترع عبد الحليم عمر، وتم تجربته بنجاح في أغسطس 2018، تمهيدا للإنتاج الكمي للهراس والتصدير لدول العالم ومنها كندا، وقد تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد 2 هراس إلى كندا في أبريل 2019، وتم التنتهاء من تنفيذها وتم تصديرها إلى الجانب الكندي في أول أغسطس 2019.

وتعتزم وزارة الإنتاج الحربي استكمال ما بدأه الدكتور عبد الحليم عمر، تكريما وتخليدا لعلمه متمثلا في اختراع (الهراس أمير 3)، حيث تسعى إلى استكمال توطين صناعة الهراس بشركات الإنتاج الحربي بأعلى نسبة مكون محلي، لتقدم طفرة صناعية حديثة في مجال معدات رصف الطرق.